صحة ميسان: سجلنا إصابة بفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 47 عامًا ولديه مرض مزمن

2020/04/23 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي تم تسجيلها اليوم في المحافظة بايروس كورونا المستجد.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز” ان الاصابة سجلت لمواطن من منطقة حي المعلمين الجديد في مركز محافظة ميسان يبلغ من العمر ٤٧ عاما وكان يعاني من التهاب القصبات المزمن منذ ٥ أشهر.وتابعت […]

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