سيئول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة

2020/04/23 | 20:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، أن سيئول وواشنطن أطلقتا تدريبات جوية مشتركة خلال الأسبوع الجاري، ستستمر حتى غد الجمعة.ووفقا لما ذكره المسؤولون، فقد بدأت القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية بالتدريبات على مستوى السرب الاثنين الماضي، وستنتهي التدريبات غدا الجمعة.وقال مسؤول في القوات الجوية […]

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