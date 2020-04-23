قتلى لـ «حزب الله» العراقي و«فيلق القدس» بهجوم لـ «داعش» في ديرالزور

2020/04/23 | 20:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة عناصر تابعين لـ “حزب الله” العراقي و “فيلق القدس”، صباح اليوم، بهجوم مباغت لتنظيم “داعش” على مواقعهم في بادية ريف #دير_الزور الشرقي.وقال مراسل «الحل نت» إن «عناصر داعش نفذوا هجوماً مباغتاً جديداً…

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