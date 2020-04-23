موسكو تدعو واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه السلاح البيولوجي

2020/04/23 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت موسكو الجانب الأمريكي، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في مجال الأسلحة البيولوجية، بهدف إزالة القلق الذي أثارته ممارسات البنتاغون في بعض الدول، بما فيها جورجيا المحاذية لروسيا.وجاء في تعليق للخارجية الروسية حول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار: “يثير النشاط […]

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