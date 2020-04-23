المطلبي لـ”العهد”: حظوظ حكومة الكاظمي تراجعت ومن الصعب تمريرها

2020/04/23 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، اليوم الخميس، ان حكومة المكلف مصطفى الكاظمي تراجعت ومن الصعب تمريرها بمجلس النواب.وقال المطلبي في حديث متلفز لقناة “العهد ” ، ان “خلافات بين الكتل السياسية على الأسماء الجديدة المطروحة لوزراء حكومة الكاظمي و دولة القانون لم ترشح أسماء لوزراء حكومة الكاظمي “.و […]

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