تركيا تسجل 115 وفاة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يفوق الـ100 ألف

2020/04/23 | 21:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقال قوجة إن إجمالي عدد الوفيات بكورونا في تركيا بلغ 2491 حالة حتى اليوم الخميس.وأشار الوزير كذلك إلى تسجيل 3116 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى 100 وألف و790 حالة.وأكد قوجة […]

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