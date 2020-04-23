هيئة الحشد تطلق المنحة المالية لأسر الشهداء والجرحى في النجف الأشرف

2020/04/23 | 21:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة الحشد الشعبي / معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين، الخميس، المنحة المالية لـ 25 عائلة من أسر الشهداء و 27 جريحا في النجف الاشرف.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان المنحة المالية تم ايصالها الى المنازل نظرا لاستمرار تطبيق حظر التجوال الوقائي في المحافظة، موضحا ان المنحة المالية لعوائل الشهداء تبلغ

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