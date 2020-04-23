بالوثيقة.. البرلمان العراقي يدعو بغداد لإطلاق مستحقات إقليم كوردستان

2020/04/23 | 21:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد يوم الخميس الحكومة العراقية إطلاق مستحقات إقليم كوردستان المالية وعدم تعريض مصادر رزق المواطنين ومعيشتهم إلى الخطر.

جاء ذلك في طلب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

وقال الحداد إن القوانين النافذة "تستلزم استقطاع مبلغ الضرر المتحقق من تطبيق المادة (١٠/ثانيا/ج) من قانون الموازنة وإطلاق بقية المبالغ إلى حساب الإقليم".

وأضاف، "ينبغي أن لا يترتب على استقطاع بعض المبالغ عدم اطلاق ما يتبقى منها لمخالفة ذلك لأحكام القانون وبلا سند".

وطلب الحداد بـ"مفاتحة وزارة المالية بشأن إطلاق المبالغ التي تترتب على لحساب إقليم كوردستان وعدم إيقاف التمويل لمخالفة ذلك أحكام القانون وتعريض مصادر رزق المواطنين ومعيشتهم إلى الخطر وخاصة في ظل الظروف الصعبة فضلا عن ما يسبب ذلك من مساس باللحمة الوطنية والأذى لأبناء الشعب الواحد".

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