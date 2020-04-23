محافظ بابل يقرر فرض حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت

2020/04/23 | 21:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]قرر محافظ بابل حسن منديل، الخميس، فرض حظر التجوال يومي الجمعة والسبت، لتلافي زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا.

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