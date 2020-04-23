يويفا يدفع 70 مليوناً للأندية بسبب “يورو 2020”

2020/04/23 | 21:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيوفر بشكل فوري ما يقرب من 70 مليون يورو (75.5مليون دولار) إلى الأندية للسماح للاعبيها بالمشاركة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 في ضوء الأزمة الحالية.وكان مقررا في البداية أن يصرف هذا المبلغ بعد انتهاء الدور الفاصل للتصفيات الذي كان مقررا إقامته بنهاية مارس […]

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