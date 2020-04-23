الموقف الوبائي اليومي للاصابات بفيروس كورونا في العراق

2020/04/23 | 21:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

تم فحص ( 2002 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة عدا مختبرات أقليم كردستان؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 64882 )سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( 46) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 14بغداد / الكرخ 2مدينة الطب 1 النج...

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