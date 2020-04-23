أطعمة وطرق طبيعية لتنظيف رئتيك

2020/04/23 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تفيد تقنيات تطهير الرئة المدخنين، والذين يتعرضون بانتظام لتلوث الهواء، ومن يعانون من حالات مزمنة تؤثر على الجهاز التنفسي، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.ويمكن أن يتسبب استنشاق الهواء الملوث ودخان السجائر والسموم الأخرى في إتلاف الرئتين وحتى التسبب في حالات صحية خطيرة.وبالتالي، فإن الحفاظ على صحة الرئتين ضروري من أجل جسم […]

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