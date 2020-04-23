الحداد يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك ويدعو إلى الإلتزام الكامل بالأرشادات الصحية، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود لتجاوز المحن والأزمات

2020/04/23 | 21:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الخميس خالص التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي وأقليم كوردستان والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنياً سيادته أن يعم الخير والبركة والصحة الدائمة للجميع، ودعا الحداد إلى التكاتف والتآزر بين مكونات الشعب وترسيخ قيم التراحم والتسامح والمبادئ السماوية في هذا الشهر الفضيل.نائب

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