الحشد الشعبي: 90% من اسلحة ” ولاية ديالى” الداعشية امريكية

2020/04/23 | 21:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول اعلام الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، ان 90% من اسلحة مايسمى بولاية ديالى في تنظيم داعش امريكية.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “امريكا لاتملك عقلية دولة متحضرة ولها موقف عدائي مع دول العالم ومنها ومنها العراق لافتا الى ان الاسلحة التي بحوزة داعش خاصة ضمن مايعرف بولاية ديالى 90% […]

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