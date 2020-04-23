طقس العراق.. توقعات جوية لاولى ايام رمضان حتى الاثنين

2020/04/23 | 21:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية الى أجواء تتراجع فيها درجات الحرارة قليلاً بالايام الأولى من شهر رمضان في عموم مناطق العراق عما سجلته اليوم الخميس الذي ارتفعت ف...

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