2020/04/23 | 21:18 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت 48 ألفا

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