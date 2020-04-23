وزير التربية تؤكد ان مشاكل العام الدراسي سبقت أزمة كورونا وتعلن موعد امتحانات الطلبة

2020/04/23 | 21:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت وزير التربية سها العلي بيك، اليوم الخميس، أن مشاكل العام الدراسي الحالي والواقع التعليمي سبقت أزمة كورونا.وقالت العلي بيك في مقابلة على قناة العراقية الاخبارية انه “كانت هناك مشاكل في العام الدراسي قبل ازمة كورونا ، فقد كان الدوام غير منتظم في بعض المحافظات”.واضافت ان “الوزارة كانت ملتزمة بالدوام […]

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