صحة ذي قار تعلن شفاء 4 حالات من كورونا

2020/04/23 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الخميس شفاء اربع حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد .

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