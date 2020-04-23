وزير التربية: مشاكل العام الدراسي سبقت أزمة كورونا

2020/04/23 | 21:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزير التربية سها العلي بيك، اليوم الخميس، أن مشاكل العام الدراسي الحالي والواقع التعليمي سبقت أزمة كورونا .

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