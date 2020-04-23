وزارة الصحة تعلن تسجيل 46 اصابة وشفاء 25 مصاباً من كورونا في العراق

2020/04/23 | 21:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 46 اصابة بفايروس كورونا في العراق، مؤكدة عدم تسجيل وفيات وشفاء 25 مصاباً من الفايروس.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( 46) اصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد / الرصافة 14، بغداد / الكرخ 2، مدينة الطب 1،

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