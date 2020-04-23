مكتب السيستاني: غداً مكمل لشعبان والسبت اول ايام رمضان

2020/04/23 | 21:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الخميس، أن غد الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، و أن يوم السبت هو الأول من شهر رمضان.وقال مكتب المرجع الاعلى في النجف ببيان تلقته وكالة صدى ، إن “يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، و أن يوم السبت الموافق ( ٢٥ / ٤ /٢٠٢٠ م )

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