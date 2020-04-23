بمشاركة العراق .. تاكيدات اسيوية على اقامة كأس اسيا للشباب اواخر 2020‏

2020/04/23 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتلقت الهيئة التطبيعية المكلفة بادارة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم ، مساء اليوم الخميس ، اشعاراً من الاتحاد الاسيوي يؤكد من خلالها إقامة بطولة آسيا لمنتخبات الشباب تحت 19 عاماً في موعدها المحدد خلال العام الجاري 2020.وبالإضافة الى بطولة كأس آسيا للشباب، ستقام ايضاً بطولة آسيا لمنتخبات الناشئين تحت 16 عاماً.وتقام بطولة تحت 16 عاماً في مملكة البحرين للفترة من 16 ايلول إلى 3 تشرين الاول 2020، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان من 14 وحتى 31 تشرين الاول 2020.واوضح الاتحاد الآسيوي أن المختصين سوف يقومون بمراجعة الوضع الصحي الراهن ومتابعته عن كثب في جميع الدول الآسيوية وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة حفاظاً على سلامة الجميع والحرص على إقامة البطولتين بأمان في موعدهما، وسوف تعلم الاتحادات الأعضاء في حال تغير أي موعد.يذكر ان منتخب الشباب نجح في التأهل الى النهائيات بعدما تخطى مجموعته التي ضمت منتخبات "الكويت وباكستان وفلسطين وعمان".ولم ينجح منتخب الناشئين في بلوغ بطولة آسيا، لعدم تمكنه من تخطي مجموعته في التصفيات والتي ضمت منتخبات قيرغستان، العراق، لبنان.

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