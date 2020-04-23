العقابي يكشف أسباب عدم اكتمال ملاحق قانون الانتخابات

2020/04/23 | 21:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الخميس، عن أسباب عدم اكتمال قانون انتخابات مجلس النواب.وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "هناك أسباباً عدة حالت دون إكمال قانون الانتخابات، منها التعطيل الدستوري للبرلمان، والظروف الطارئة التي تمر بها البلد المتمثلة بجائحة كورونا".وأضاف أن "هناك تبايناً في آراء الكتل إزاء عدد الدوائر الانتخابية وطبيعتها، بالإضافة إلى المشكلات الفنية الأخرى المتمثلة بعدم وجود إحصاء دقيق لعدد الدور والمحلات السكنية، إضافة إلى المناطق المختلف عليها بين المركز وإقليم كردستان".وأشار إلى أن "جميع تلك المشكلات فنية ويمكن معالجتها من خلال الحوار والتوافق، بعد أن يتم تشريع ملاحق قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب المقبلة".

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