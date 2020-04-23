مكتب الصدر: السبت المقبل هو غرة شهر رمضان

2020/04/23 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت مكتب الشهيد محمد محمد صادق الصدر في النجف، الخميس 23-4-2020، أن السبت المقبل هو غرة شهر رمضان.

وذكر مكتب الصدر، في بيان، أن "يوم غد الجمعة هو متمم لشهر شعبان وان يوم السبت الموافق 25 /4 / 2020، هو أول ايام رمضان".

وأعلن مكتب المرجع الديني، علي السيستاني، في وقت سابق من اليوم، أن يوم غد الجمعة، هو متمم لشهر شعبان.

وذكر مكتب السيستاني، في النجف، في بيان، أن "يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر شعبان، وأن يوم السبت الموافق ( 25 / 4/ 2020 م) هو الأول من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة" .

بغداد اليوم- بغداد

ردت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، على اتهامات صحة محافظة النجف لها بالتراخي في التعامل مع القادمين من دول العالم الى العراق وخاصة من دول موبوءة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام سلطة الطيران جهاد الدراجي، لـ(بغداد اليوم) ان &qu

بغداد اليوم ـ متابعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من "استغلال" شركات السجائر والجماعات الضاغطة المؤيدة لها، أزمة تفشي فيروس كورونا، وزيادة الترويج لمنتجات التبغ.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تدوينة لها عبر صفحتها في فيسبو

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقال بيان للوزارة انه "تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية لرجل يبلغ 39 من العمر من سكان م

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