كيلو الهبرة بـ ١٢ ألف ليرة… اللحوم الحمراء بأسعار فلكية

2020/04/23 | 21:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها في أسواق مناطق الحكومة السورية، وتبرير المسؤولين هو نفسه “التهريب و إحجام المربين عن المبيع”.وسجل سعر كيلوغرام “هبرة” #الغنم في #دمشق، ١٢ ألف #ليرة سورية، و”المسوف” إلى أكثر من…

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