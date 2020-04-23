الامم المتحددة تهنىء المسلمين وتستعير من القرآن:الملايين سيصومون رغم كورونا وانتشار الحروب عالمياً (فيديو)

2020/04/23 | 21:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت الامم المتحدة، اليوم الخميس، تهنئة الامين العام انطونيو غوتيرش للمسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان.

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