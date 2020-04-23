توقف ٤٥٪ من المداجن الخاصة بسبب ارتفاع التكاليف

2020/04/23 | 21:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول في وزارة الزراعة في الحكومة السورية، أن ٤٥٪ من المداجن الخاصة توقفت عن العمل بسبب ارتفاع التكاليف، في وقت تسجل أسعار الفروج ارتفاعاً متكرراً.وقال مدير الإنتاج الحيواني في الوزارة “أسامة حمود” في…

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