2020/04/23 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، عن قرب دعوة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصدر سياسي عراقي قوله، إن “الحلبوسي سيدعو لعقد جلسة البرلمان بداية الأسبوع المقبل بناء على توافق سياسي للتصويت على حكومة الكاظمي، ومن المتوقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر سياسي يعلن موعد عقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر سياسي يعلن موعد عقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).