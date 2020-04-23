صحة ديالى تعلن نتائج فحوصات “خط الصد” الصحي مواجهة كورونا

2020/04/23 | 21:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن نتائج فحوصات خط الصد الصحي في مواجهة فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لاكثر من 200 من الكوادر التي كانت تمثل بخط الصد الامامي في مواجهة فيروس كورونا خاصة في مركز الحجر الرئيسي في بعقوبة […]

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