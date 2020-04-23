تعرف على آلية عودة المواطنين الى إقليم كردستان

2020/04/23 | 21:31 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – أربيل أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، (23 نيسان 2020)، عن آلية لعودة المواطنين الساكنين في الإقليم والعالقين في المحافظات العراقية الأخرى، بسبب سريان حظر التجوال ومنعهم من الدخول الى محافظات الإقليم جراء انتشار وباء كورونا في العراق.وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة، وتلقت “ايزيدي 24” نسخة منه، والذي …

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