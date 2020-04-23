توزيع 200 دولار على كل عائلة لاجئة ونازحة في دهوك

2020/04/23 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت المفوضية العليا لشؤؤن اللاجئين التابعة للامم المتحدة يوم الخميس بتوزيع منح مالية على اللاجئين السوريين في مخيم بردرش شرقي محافظة دهوك.

وقال رشيد حسين مسؤول مكتب دهوك للمفوضية لشفق نيوز ان "عملية توزيع المنح المالية بدأت في مخيم بردرش وتشمل بقية المخيمات للاجئين والنازحين بواقع 200 دولار لكل عائلة".

وأضاف أن "عملية التوزيع ستستمر خلال الايام والاسابيع المقبلة لتشمل ايضا اللاجئين خارج المخيمات ايضا".

يذكران عدد المخيمات للنازحين واللاجئين في محافظة دهوك يصل الى 22 مخيما موزعة في عموم مناطق المحافظة.

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