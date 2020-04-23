بحلول رمضان.. رسالة من قادة كوردستان للمسلين في العالم

2020/04/23 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الزعيم القومي الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الخميس رسالة تهنئة إلى مسلمي كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وجاء في الرسالة "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نبعث أحر التهاني إلى المسلمين في العالم عامة وكوردستان والعراق بشكل خاص".

واضاف "نتمى أن يكون حلول شهر رمضان، مبعث خير وسعادة لشعب كوردستان والعراق والإنسانية جمعاء، وأن يكون نهاية للأمراض والمآسي والإرهاب والتطرف، وعودة الحياة الى طبيعتها، وأن يعم السلام والتعايش والإستقرار الإنسانية جمعاء".

بدوره، هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر تابعته شفق نيوز، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم.

وعبر بارزاني عن أمنياته للجميع ان "يكون حلول رمضان مبعث لترسيخ التناغم والتعايش والتسامح والحب وروح التعاون والسيطرة على جميع العراقيل التي تقف بوجه مسيرة البلد".

من جهته، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتوجه بارزاني إلى المسلمين في كوردستان والعالم أجمع، في بيان ورد لشفق نيوز، "بأصدق التهاني والدعوات القلبية الخالصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك"، "سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يمّن عليكم بالخير والرحمة والبركة، وأن يتقبل صيامكم وقيامكم".





وتقدم بارزاني بهذه المناسبة ، "بوافر الشكر إلى رجال الدين في إقليم كوردستان لما مارسوه من دور بنّاء ومتميز في المساعدة على تطبيق الإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية، مهيبا بهم الاستمرار بإسداء النصح للمواطنين وتوعيتهم لحماية المجتمع من الجائحة الوبائية.

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