الحرب العالمية الثالثة والمشهد السياسي

2020/04/23 | 21:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حيدر عصفور… ربما ينظر الكثيرين بنظره تعجب لاحداث درماتيكية متقلبة متسارعه والاغلب يتابع ماينشر بوسائل الاعلام فقط متناسيآ أن للحقيقة وجهان مختلفة,, يرى المختصين بالعالم أنها الحرب العالمية الثالثة باسلوب جديد غير تقليدي فاصبحت الحرب الجرثومية وحرب المناخ والحروب الاقتصادية مؤثره أكثر من الحروب التقليديه,, بداية أحب أن أوضح قانون الاقتصاد العام: ( […]

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