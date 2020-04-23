بلاسخارت تهنيء العراقيين بشهر رمضان

2020/04/23 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت الممثلة الأممية الخاصة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت أفضل تمنياتها لشهر رمضان متمنية أن يعمه الأمان والعافية.وقالت بلاسخارت في برقيتها بالمناسبة،اليوم الخميس، شهر رمضان المبارك هو شهر للسلام والتأمل، يكرسه المسلمون للصلاة والصيام، مؤكدين على الصفح والإحسان تجاه أولئك الأصعب حالاً.وأضافت وإذ تستمر جائحة كوفيد-19 في إحداث عواقب اقتصادية ونفسية ثقيلة […]

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