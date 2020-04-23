خلية البصرة توصي بعودة تطبيق حظر التجوال الكلي

2020/04/23 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوصت خلية الازمة في البصرة، بعودة تطبيق حظر التجوال الكلي والشامل في المحافظة.وقال مراسلنا في المحافظة، اليوم الخميس،، إن “اجتماع لخلية الازمة في البصرة خرج بتوصيات جديدة اهمها عودة تطبيق حظر التجوال الكلي والشامل وتوحيد الرؤى فيما يخص اتخاذ القرارات”.

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