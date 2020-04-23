الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه برسالة الى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

2020/04/23 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..وجه الأمين العام للأمم المتحدة برسالة تهنئة للعالم الإسلامي متقدما ” بأطيب التمنيات لملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”.وقال غوتيريس أن “صيام رمضان هذا العام سيكون بطبيعة الحال مختلفا جدا.فالكثير من الأنشطة المجتمعية ستتأثر بالطبع بالتدابير الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد-19.وفي الوقت نفسه، سيصوم العديد […]

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