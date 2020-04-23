عمليات بغداد تعلن حصيلة تطبيقها حظر التجوال:محجوزون وغرامات بالالاف!

2020/04/23 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تقريراً يجمل اعداد من قامت باحتجازهم وتغريمهم خلال إجراءات حظر كورونا، للحد من انتشار الوباء في العراق.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “خلال تطبيق إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم […]

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