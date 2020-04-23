من سيفاوض الأمريكان؟

2020/04/23 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… الولايات المتحدة او الإدارة الأمريكية هي التي بادرت مؤخراً الى طرح اجراء حوار مع بغداد لبحث مسألة تنظيم او اعادة تنظيم وجود قواتها او قواعدها الجوية في العراق بما تضمّه من خبراء ومستشارين وجنود وضباط و..الخ , بالرغم من أنّ منظومة الباتريوت قد جرى استكمال نصبها مؤخرا ..وَ […]

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