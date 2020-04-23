بكاميرات 108 ميغابيكسل.. موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها

2020/04/23 | 22:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة موتورولا بشكل رسمي عن هاتفيها الجديدين من فئة Edge، اللذين جاءا بكاميرات ممتازة وقدرة على دعم شبكات 5G.أول هاتف +Motorola Edge حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتزا، منحنية من الجوانب وشبيهة بشاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، ومزودة بماسح لبصمات […]

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