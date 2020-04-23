العراق يسجّل /46/ إصابة بكورونا وكردستان تمدّد حظر التجوال

2020/04/23 | 22:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الجديد الذي يخص #كورونا، سجّلت #وزارة_الصحة العراقية /46/ إصابة بالفيروس، وتماثل /25/ حالة للشفاء، فيما سجّلت صحة #إقليم_كردستان إصابتين بـ “كورونا” في #السليمانية و #دهوك..وتوزعت الإصابات بنحو /17/ إصابة في #بغداد، و /9/…

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