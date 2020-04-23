2020/04/23 | 22:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي سليم عمر علي… رسالة عبدالمهدي امس إلى رئيسي الجمهورية، برهم صالح، والبرلمان، محمد الحلبوسي تحمل دلالتين لا ثالث لهما: اما جنحتلوتية فارغة لا تقدم ولا تؤخر من تلك التي دأب عليها الرجل منذ استقالته في ٢٩ ت٢، ٢٠١٩، ربما من جرّاء الملل من الوضع الذي هو فيه، وضع يشبه مسك الضرار ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كل الطرق تؤدي الى الإطاحة بالكاظمي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كل الطرق تؤدي الى الإطاحة بالكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).