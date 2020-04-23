عمليات بغداد تعلن الحصيلة الإجمالية لعقوبات مخالفي الحظر

2020/04/23 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد ، اليوم الخميس ، القبض على ٢٩٧٠٢ من المخالفين منذ فرض حظر التجوال الوقائي في 17 آذار الماضي ولغاية اليوم .

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