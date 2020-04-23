فرنسا تسجل انخفاضا طفيفا في وتيرة وفيات كورونا

2020/04/23 | 22:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن نسبة ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس بلغت 2.4%، ما يشكل انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع اليومين السابقين.وتشير بيانات الوزارة إلى أن الوفيات بسبب كورونا كانت ترتفع بنسبة 2.6% يومي الأربعاء والثلاثاء وبنسبة 4% الأسبوع الماضي.وسجلت وزارة الصحة 516 حالة وفاة جديدة اليوم الخميس، مقابل […]

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