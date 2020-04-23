حارس ريال مدريد: ميسي كاذب واستفزازي

2020/04/23 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفرغ جيرزي دوديك، حارس ريال مدريد السابق، حقده في وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، حيث وصفه بالكاذب والاستفزازي.

ولعب جيرزي دوديك في ريال مدريد لأربع سنوات، ولكنه كان حارساً احتياطياً لإيكر كاسياس، وبالكاد خاض مع المرينجي 12 مباراة في تلك الفترة، ولكنها كانت كافية ليتوصل إلى استنتاجات قوية بشأن ليونيل ميسي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: "ميسي كاذب واستفزازي، مثل برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث اعتقدوا أنهم وصلوا للكمال الكروي، وأصبحوا يلعبون باستفزاز".

وتابع: " كان هذا يؤذي مورينيو والفريق بأكمله، ميسي كان يشتم بيبي وسيرجيو راموس، ومثل هذه الفظاظة لا يمكن لأحد أن يتوقع خروجها من هذا الرجل الهادئ ذو المظهر الجميل".

ولم يفلت أسطورة ريال مدريد السابق ونجم يوفنتوس الحالي، كريستيانو رونالدو، من هجوم دوديك حيث وصف النجم البرتغالي بالمتغطرس".

وقال في هذا الصدد: " رونالدو متغطرس، لكن بداخله رجل حقيقي، إن هذا ما يراه الناس بشكل أو بآخر، فهو يحبذ فوز ريال مدريد دائماً بنتيجة (2/1) بأهدافه، عن أن تصل النتيجة إلى (5/0) بأهداف زملائه".

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