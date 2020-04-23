قذائف هاون تنهمر على أطراف ناحية بديالى

2020/04/23 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بسقوط 3 قذائف هاون على أطراف ناحية العبارة الواقعة على بعد 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان سقوط القذائف لم يسبب أي خسائر او اصابات بشرية بحسب الاحصائيات الاولية.

واضاف ان الاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وشنت حملة بحث عن مصادر اطلاق الهاونات.

وتتعرض مناطق ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة لهجمات بقذائف الهاونات بين الحين والاخر لوجود جيوب ومعاقل لتنظيم داعش في المناطق المحيطة بها نتيجة لطبيعتها الزراعية والجغرافية الوعرة.

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