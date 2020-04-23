2020/04/23 | 22:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة في البصرة توصي بعودة تطبيق حظر التجوال الكلي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة في البصرة توصي بعودة تطبيق حظر التجوال الكلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).