2020/04/23 | 22:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهر استطلاع للرأي العام أجرته وكالة “إيبسوس”، أجري حصرياً وكالة رويترز ، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تراجع خلف المرشح الديمقراطي جو بايدن في ثلاث ولايات معارك في وسط الغرب، والتي فاز بها ترامب بفارق ضئيل في العام 2016 ويعتبر الفوز بها حاسما خلال الانتخابات القادمة.وأظهر الاستطلاع ، الذي استمر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث الاستطلاعات:بايدين يتقدم على ترامب بسباق الرئاسة في “الولايات الحاسمة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث الاستطلاعات:بايدين يتقدم على ترامب بسباق الرئاسة في “الولايات الحاسمة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).