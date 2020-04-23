لماذا يشكل النفط أزمة للعراق في كل انخفاض ؟!

2020/04/23 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير … في عام 1972 اتخذت الدولة قرارا أسموه تأميم النفط وبغض النظر عن مدى جودة هذا القرار ، إلا إن التبرير لإصداره هو تحرير ثروات العراق ، وصحيح إن الموارد التي دخلت الموازنة تم استثمار بعضها في إحداث نوع من التنمية في السنوات ما بعد 1973 الاان عيون الحكومة […]

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