وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 48 ألفاً

2020/04/23 | 22:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفا يوم الخميس مع متوسط زيادة يومية في الحالات في أبريل نيسان بلغ ألفي وفاة.

وفي حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال فقد يصل العدد إلى 50 ألفا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 850 ألفا يوم الخميس ولم تبلغ أغلب الولايات عن الحصيلة لديها يوم الخميس بعد.

وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفا يوم الأربعاء بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام لكنه يتسق مع المتوسط اليومي في أبريل نيسان وفقا لحسابات رويترز.

وفي أنحاء البلاد يقول مسؤولون في الولايات إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من مشكلات مع نقص أدوات مثل التي تستخدم في سحب العينات وعدم وجود عدد كاف من العاملين لتتبع المخالطين للمصابين.

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