ضبط طنين من المواد الغذائية التالفة في سوق الشيوخ

2020/04/23 | 22:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، الخميس ، عن ضبط طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في اسواق قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .وقال بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شعبة الرقابة الصحية في سوق الشيوخ ضبطت طنين من المواد الغذائية التالفة والفاشلة فيزياويا ، والتي […]

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